La comissió de seguretat de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa es va reunir aquest dijous amb representants de l’Ajuntament de Manresa encapçalats per l’alcalde Marc Aloy. En un comunitat, la comissió assegura que totes dues parts es van mostrar «preocupades» pel clima d’inseguretat a la ciutat. Per part de l’Ajuntament se’ls va traslladar que s’estan prenent accions concretes com l’ampliació de la plantilla de la Policia Local i la previsió d’instal·lar càmeres en punts del nucli antic.