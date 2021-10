Quatre homes d'entre 20 i 38 anys van ser apunyalats ahir a la nit durant una baralla multitudinària en un macrobotellot que es va celebrar a Cartagena, en concret a la zona universitària. Per raons que no han transcendit, va ser per una baralla en la qual es van tirar ganivets i ampolles. Un dels implicats, de 38 anys, va patir ferides a l'avantbraç i va ser trobat en una cafeteria del barri universitari; l'altre, un jove de 24, també va rebre ganivetades al cap, detallen fonts policials. Dues unitats mèdiques d'emergència (UME) es van mobilitzar per atendre'ls amb celeritat i els van portar a l'hospital Santa Lucía. Al lloc es van mobilitzar agents de la Policia Local i Nacional de Cartagena, als quals els esperava més feina: hi havia ferits escampats pels voltants.

Minuts després, a la zona pròxima de la Muralla del Mar va ser localitzat un altre jove, de 22 anys, també apunyalat. Al costat de la plaça de toros de Cartagena va ser trobat, a les vuit i deu del matí, un altre noi, de 21 anys, també amb ferides d'arma blanca. Fonts de la delegació van apuntar que, de moment, hi ha tres homes detinguts d'origen marroquí i d'entre 20 i 30 anys. La investigació continua i no es descarten més detencions.