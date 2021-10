El Bages ha incorporat 15 nous agents dels Mossos d'Esquadra en ple auge de petits delictes al carrer, especialment els furts. Aquestes incorporacions, a les quals cal sumar-hi les quatre de quatre agents de la Policia Local de Manresa i altres cossos locals, es deuen a què la setmana passada va finalitzar el curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i que és comú tant per a tots els agents.

Aquest dilluns al matí, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, juntament amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha donat la benvinguda als agents del Mossos. Amb aquestes 15 incorporacions, juntament amb la de quatre policies locals, Aloy espera "revertir" l'increment de delictes al carrer que en els darrers mesos hi ha hagut a la ciutat.

Al conjunt de la Regió Policial Central (Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Moianès i Osona) s'hi incorporen 77 agents. Tots a la Unitat de Seguretat Ciutadana. En la presentació, Elena, ha reconegut que aquesta ampliació del cos "és un esforç molt necessari" per donar resposta a les peticions que alcaldes i ajuntaments "han estat demanant des de fa molt temps". També ha volgut "agrair la paciència dels ciutadans del territori i molt especialment l'esforç de l'ajuntament per contenir dèficit". Elena també ha destacat que preveuen continuar incrementant els efectius del cos policial i que l'any que ve sortirà una promoció amb 869 places.

77 nous agents a la Catalunya Central

Dels 77 nous agents dels Mossos d'Esquadra, 15 s'incorporen a l'àrea policial del Bages, que se sumen als 143 agents que ja tenia la unitat de seguretat ciutadana. Al Berguedà, se n'hi destinaran 13 que se sumen als 68 que ja hi havia. Al Solsonès, als 49 agents que hi havia fins ara també se n'hi sumen 13. A l'Anoia, disposen de 20 agents més dels 93 que hi havia fins al moment i a l'Osona se n'hi incorporen 16, mentre que fins ara eren 108.