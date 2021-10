Tenia 20 anys, acabava de finalitzar els exàmens de fi de curs de la Universitat de Milà i apurava les seves vacances a Cala Major, una de les zones de marxa més conegudes de Palma (Mallorca). Era la primera vegada que viatjava sense la seva família, amb amics. I ningú es podia imaginar que aquells dies serien els últims per a la Martina. La nit del 2 d'agost del 2011, la italiana va sortir de festa a la famosa discoteca BCM, a Magaluf. De matinada, després de tornar a l'hotel Santa Ana, on s'allotjava, va caure pel balcó d'una habitació des del sisè pis.

En despertar-se l'endemà, a gairebé mil quilòmetres, a Gènova (Itàlia), Bruno Rossi va rebre la trucada d'un carabiniere: "La teva filla ha mort, però encara no sabem com". Li ha costat deu anys trobar la resposta. Una dècada per descobrir que Martina es va precipitar per la terrassa de l'hotel mallorquí quan fugia de dos agressors que volien violar-la. Els dos individus han estat condemnats per la justícia italiana a 3 anys de presó per intent de violació.

Espanya va passar pàgina

2011. Mallorca, una turista de vint i tants i una caiguda des del balcó. Les primeres pistes que la policia va seguir a Espanya van apuntar sempre en la mateixa direcció: balconing. Una pràctica de risc freqüent a l'illa, un joc mortal que arrossegava (i arrossega) una infinitat d'aficionats entre el turisme estranger que consisteix a saltar a la piscina des de la terrassa d'una habitació d'hotel i que, en moltes ocasions, té un resultat fatal. L'altra opció era el suïcidi.

Aixecat el cos, el Jutjat d'Instrucció número 11 de Palma va arxivar el cas, després de no apreciar indicis de criminalitat. La recerca va concloure erròniament que Martina estava sola quan "es va suïcidar o va caure al buit accidentalment" des d'una altura d'uns 20 metres. Els testimonis que els investigadors van interrogar van rebutjar aquesta possibilitat. El forense va determinar que la jove no havia begut ni pres drogues aquella nit. El cos va ser repatriat. El va casar es va tancar.

"No tenia motius per suïcidar-se"

A Itàlia no s'ho podien creure. Ni familiars ni amics van donar per bo el resultat de la recerca. Tampoc els joves que Martina va conèixer durant el seu viatge a Espanya i que aquella nit van coincidir amb ella. Segons consta en el sumari del cas, "estava contenta i tranquil·la, no semblava una noia a punt de suïcidar-se", va afirmar Mattia, un noi amb el qual Martina va passar a la discoteca gran part de la seva última nit, parlant sobre dibuixos i altres aspectes dels seus estudis de Belles arts.

"Havia estat tot l'any estudiant molt i portava mesos preparant el seu viatge amb il·lusió. No tenia cap motiu per a suïcidar-se", va assegurar llavors el pare de la noia, Bruno, en alguns programes de televisió. El recel del seu progenitor, de la seva família, la desconfiança i una infinitat de preguntes sense resposta va aconseguir canviar la direcció de la recerca. Itàlia va reobrir el cas, es va exhumar el cos de Martina. Va arrencar una nova recerca.

El cadàver de Martina, sense pantalons

Martina experimentava un moment únic. Estava feliç, contenta. Gaudia com mai d'un estiu atípic i espectacular. Alguna cosa va grinyolar des de l'inici per a la família de la jove. L'escena va ser qüestionada des del principi. Els pantalons i les sabatilles que la noia portava posats aquest dia van aparèixer al balcó des d'on va caure, "com si algú els hi hagués llevat per la força", va afirmar Bruno Rossi en el programa italià Chi l’ha vist?, "la barana era prou alta com perquè no caigués” de manera accidental.

La Fiscalia de Gènova li va acabar donant la raó. Les investigacions van aconseguir la imputació per presumpte homicidi, agressió sexual i omissió del deure de socors a dos joves que aquella nit van estar a la festa amb Martina. Alessandro Albertoni i Lucca Vanneschi, de 21 i 23 anys, dos italians que la jove va conèixer a Espanya dos dies abans de la seva mort i que també s'allotjaven a l'hotel Santa Ana de Cala Major. Van declarar com a testimonis a Espanya, ho van fer com imputats a Itàlia.

El que van dir que va passar: deliri

Els dos condemnats van reconèixer davant la policia de Palma que, sobre les cinc del matí, van marxar amb la Martina i les seves amigues a l'hotel. Però van relatar als agents una versió que la família de la jove i la justícia italiana mai es van creure. Segons les seves declaracions, les dues companyes amb qui dormia la Martina eren a l'habitació acompanyades per dos col·legues d'Albertoni i de Vanneschi, per la qual cosa ella es va traslladar a l'habitació dels nois. La jove es va adormir, mentre Alessandro escoltava música en un altre llit. Lucca ja dormia. Però en un moment donat, segons la declaració d'Albertoni, Martina va entrar en una espècie de tràngol, es va treure la roba argumentant que "tenia calor" i es va posar agressiva sense motiu: "Es va acostar al meu llit i no deixava de preguntar-me què estava fent. Tenia els ulls com a tancats i una mica vermells. I llavors em va dir: 'Ets un assassí, em vols matar', i es va llançar contra mi, agafant-me pel coll", va dir l'italià.

Diversos hostes van sentir cridar la jove

Albertoni va afirmar que, després del forcejament, la Martina va tornar a quedar-se adormida, per despertar-se poc després tot queixant-se que tenia enrampades per tot el cos: "On estic?, on estic? No estic boja!, cridava la Martina sense sentit. Quan es va calmar vaig demanar ajuda a les seves amigues. Llavors, Lucca va venir molt pàl·lid dient que havia caigut pel balcó", va assegurar Albertoni al fiscal italià.

La versió del seu company, Lucca Vanneschi, va aportar poca llum. Encara que era present quan es va produir el succés, va assegurar que dormia profundament, per la qual cosa no va poder veure ni escoltar res. I això, tot i que diversos hostes van sentir cridar la jove aquella nit des de l'habitació contigua, segons va traslladar un treballador de l'hotel a la policia espanyola en 2011.

Va relliscar quan intentava escapar

La justícia italiana sosté que Albertoni i Vanneschi van intentar de forçar la Martina per mantenir relacions sexuals, però la jove es va resistir i en un intent desesperat per fugir d'ells va sortir al balcó i va intentar de passar a la terrassa del costat, va perdre l'equilibri i va relliscar. Aquesta teoria, avui confirmada, va cobrar força el febrer del 2012, quan la policia italiana va interceptar una conversa entre els dos agressors de la Martina. Albertoni pretenia tranquil·litzar el seu amic abans que entrés a donar la seva versió a la policia: "No han trobat signes de violència sexual", el va prevenir.

"No ha de quedar impune ningú que pugui permetre's fer mal a una dona i sortir-se amb la seva. Ara puc dir-li a la Martina que el seu pare està trist perquè ella se n'ha anat, però també que estic satisfet perquè el nostre país ha aconseguit fer justícia", ha afirmat recentment Bruno Rossi, el pare de la jove, a la Stampa. El cas, ara sí, està tancat.