La Policia Nacional ha trobat aquest dilluns el cos decapitat d’un home de 60 anys que es trobava flotant al riu Guadalquivir al seu pas per Còrdova. Fonts de la investigació han informat a Efe que la troballa s’ha produït cap a la una del migdia d’aquest dilluns en un canyar del riu Guadalquivir ubicat als voltants de Molino de Casillas i ha sigut un vianant qui ha alertat la Policia.

Segons les fonts, el cos decapitat es trobava atrapat entre els matolls a la vora del riu, per la qual cosa ha hagut de ser rescatat pels bombers. El cadàver ha estat traslladat a l’Institut de Medicina Legal per practicar-li l’autòpsia i determinar les causes de la mort. Tot i que la Policia té indicis de la identitat del mort, serà l’autòpsia la que la determini amb total seguretat, si bé no hi havia alerta activa de cap desaparició a la capital cordovesa.