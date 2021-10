Una condemna menor, d’un any de presó, ha enviat entre reixes a una lladre reincident que va cometre un furt en un supermercat Manresa. És freqüent que molts condemnats a penes de menys de dos anys de presó evitin la reclusió sigui perquè no tenen antecedents o perquè si n’hi ha, res tenen a veure amb els de la nova condemna. I aquesta sentència n’és un clar exemple, ja que a part de la dona que entra a presó per condemnes anteriors, hi ha dos culpables que no ho faran perquè malgrat tenir antecedents penals, aquests són per altres tipus de delictes.

Els fets pels quals els tres processats han acceptat la sentència per conformitat és un furt a l’antic supermercat Mercadona de la carretera de Vic de Manresa que va tenir lloc el 14 d’agost del 2018. Els tres lladres van posar els productes en una bossa de roba que estava folrada amb alumini pel seu interior per evitar que es disparés l’alarma. El valor del botí era de 451,08 euros i els lladres van ser enxampats en un control policial a la C-58.

La condemnada que la sentència envia a presó és J. F. C. i la jutgessa li ha negat la suspensió de la pena perquè la considera reu habitual, ja que acumulava tres condemnes anteriors per furts. D’aquestes penes, l’actual sentència només en detalla una que va ser de cinc mesos i 20 dies que va dictar l’Audiència de Barcelona el mes juliol del 2018. A part dels furts, la dona també havia estat condemnada a tres anys de presó per un delicte contra la salut pública i a mig any per pertinença a organització criminal.

Es tracta dels mateixos delictes pels quals va ser condemnat D. A. C., un altre dels processats pel furt al Mercadona, però que evitarà la reclusió perquè es tracta de fets d’una naturalesa diferents del furt i que no són computables en l’aplicació d’aquesta nova condemna. La tercera de les condemnades, C. H. L., també tenia antecedents que la sentència no detalla, però que en tot cas, diu el text judicial, no són computables a efecte de reincidència.

Inicialment, en el seu escrit d’acusació la fiscalia també demanava que es condemnés els tres acusats per un delicte d’integració en banda criminal, però finalment n’han estat absolts. Per aquest delicte, el fiscal demanava 18 mesos de presó per als dos acusats que ja tenien antecedents per aquest fet i 12 mesos per a l’altra processada.

Pel que fa al furt, encara que finalment els tres han estat sentenciats a 12 mesos, la condemnada que ha d’entrar a presó s’enfrontava a una pena de 24 mesos per la reincidència mentre que per als altres dos acusats, el fiscal demanava un any i mig de reclusió.