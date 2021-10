L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat l'alcalde de Talamanca i diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, a 1 any i 6 mesos de presó i 9 anys d'inhabilitació per un delicte d'ordenació del territori. A més, també haurà de fer front a una multa de 4.320 euros. Segons ha confirmat l'ACN, la sentència considera provat que, l'any 2016, l'alcalde va donar permisos i va permetre l'activitat de l'empresa Ibèrica del Papel Tisú SL, dedicada a fer productes de paper, en uns terrenys que tenien la classificació de no urbanitzables i la qualificació de sòl d'especial protecció agrícola. La sentència també condemna l'arquitecta municipal.

Els fets es remunten al febrer de l'any 2016, quan l'empresa 'Ibèrica del Papel Tisú SL' va demanar l'autorització de la llicència municipal per obres menors en una nau industrial que no tenia cap ús i que, anteriorment, havia estat una fàbrica d'embotits. Segons la sentència, l'arquitecta municipal i l'alcalde van donar la llicència tot i saber que l'activitat era incompatible amb el planejament urbanístic, que qualificava els terrenys de rústics.

Durant el mes d'abril, l'arquitecta municipal va fer aturar les obres perquè, durant una visita, va comprovar que els treballs no s'ajustaven a la llicència atorgada. Tot i això, més endavant, van atorgar una nova llicència que va permetre reprendre els treballs.

Arran de la denúncia d'un veí i, després de conèixer la visita dels agents de la Guàrdia Civil a l'empresa, l'alcalde va dictar la suspensió cautelar immediata de l'activitat, però no va iniciar cap procediment sancionador cap a l'empresa. Finalment, a l'octubre, va desestimar les al·legacions presentades per l'empresa i va ordenar el cessament definitiu de l'activitat amb possibilitat d'imposar multes de fins a 3.000 euros en cas d'incompliment.

Tot i això, la sentència assenyala que, tot i que l'empresa va continuar desenvolupant l'activitat industrial il•legal en aquella nau, els acusats no van incoar el procediment sancionador fins dos anys i mig després, al març del 2019, un cop iniciat el procediment penal contra ells.

La sentència no és ferma i és pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Aquesta sentència s'ha conegut el mateix dia en què Regió7 informava que el relleu de Tarín per part de l'exalcalde de Manresa, Valentí Junyent, a la Diputació de Barcelona, ara per ara no té data.