El jove detingut per irrompre ahir a trets amb una escopeta a la Facultat de Ciències i Tecnologia del campus de la Universitat del País Basc a Leioa (Biscaia) va obtenir la llicència de caça menor al setembre i el mateix dia del fet va comprar l’escopeta i va presentar «tots» els documents per validar la transferència de l’arma davant la Guàrdia Civil.

Així ho ha indicat el delegat del Govern central al País Basc, Denis Itxaso, en una roda de premsa en què ha aportat més detalls als oferts unes hores abans pel conseller basc de Seguretat, Josu Erkoreka, que va explicar que el jove de 21 anys, alumne de la facultat de Ciències i Tecnologia, va comprar ahir al matí l’escopeta al portal de vendes d’Internet Milanuncios i que tot seguit va formalitzar la llicència d’armes a la caserna de la Guàrdia Civil de La Salve.

Ja a la tarda va provar l’escopeta al camp de tir d’Artxanda i d’allà es va dirigir amb cotxe al campus de Leioa i va irrompre a trets a la seva facultat sense ferir ningú, tot i que va causar danys materials a les instal·lacions a conseqüència dels almenys 25 trets que va efectuar. Itxaso ha afegit, per la seva banda, que el jove va obtenir al setembre la llicència de caça menor i que ahir al matí va fer la transferència de l’arma que havia comprat al propietari anterior i que va presentar «tots» els documents per validar aquest procés, que es va portar a terme en aquell mateix moment. Entre els documents que va presentar hi havia un test psicotècnic que el jove va emplenar i que «estava en regla», així com altres, com el certificat d’antecedents penals i el DNI, ha afegit Itxaso.

El delegat del Govern central ha sigut interpel·lat per les possibles motivacions del jove i s’ha limitat a afirmar que això és una cosa que està investigant l’Ertzaintza. Erkoreka tampoc ha volgut concretar el mòbil del succés, ja que continua oberta la investigació, però ha assegurat que «la realitat del que ha passat confirma la tesi» que buscava ocasionar danys materials i no personals.