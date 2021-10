L’alcalde de Talamanca i diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona, Josep Tarín, ha estat condemnat a 9 anys d’inhabilitació, a un any i mig de presó i a 4.380 euros de multa per un delicte contra l’ordenació del territori. La sentència de la secció desena de l’Audiència de Barcelona també condemna la qui va ser arquitecta tècnica municipal. Maria Dolors P. F. en els mateixos termes que Tarín. A través d’una nota de premsa, l’alcalde va anunciar que recorreran la sentència.

Segons, la sentència, l’any 2016, l’ajuntament va donar permisos d’obres i va permetre l’activitat de l’empresa Ibèrica del Papel Tisú SL, dedicada a fer productes de paper, en uns terrenys que tenien la classificació de no urbanitzables i la qualificació de sòl d’especial protecció agrícola.

Desacord amb la sentència

A través d’un comunicat, l’alcalde i diputat provincial, que es manté en els seus càrrecs, mostra el seu «total desacord» amb la sentència i anuncia que hi presentarà recurs. Tarín, remarca que se’ls «imposa un delicte contra l’ordenació del territori, sense que en cap cas es parli ni s’insinuï cap delicte de corrupció, ni tràfic d’influències ni relacionats» pels quals ni tan sols se’ls va acusar.

Tarín assegura que se’ls condemna per «una suposada infracció urbanística en el marc d’un procediment administratiu de concessió de llicència d’obres» i recorda que va ser per donar ús a una nau preexistent que en aquells moments no tenia cap ús. Afirma que el tribunal ha arribat a «una conclusió diferent» a la dels tècnics que hi van intervenir i que «sempre es va actuar pensant amb l’interès del poble».

Finalment, Tarín conclou que fa 34 anys que exerceix el càrrec de regidor i alcalde i que no permetrà que «es taqui el meu bon nom» i que arribarà fins «la darrera instància judicial» en defensa de la seva actuació i la dels tècnics municipals.

Una empresa que va instal·lar-se en un espai protegit

Els fets que la sentència considera provats i pels quals es condemna l’alcalde Josep Tarín i l’exarquitecta tècnica municipal es remunten el febrer del 2016. En aquell moment, l’empresa Ibérica de Papel Tisú, dedicada a l’elaboració de productes de paper, va demanar una llicència municipal, que l’Ajuntament va concedir, per unes obres menors en una nau que no tenia cap ús i que abans havia estat ocupada per una fàbrica d’embotits. Segons diu el tribunal, però, l’activitat era incompatible amb el plantejament urbanístic, ja que qualificava l’espai com a terrenys d’especial protecció agrícola.

No va ser fins més endavant, durant el mes d’abril quan l’arquitecta va fer aturar els treballs perquè no s’ajustaven a la llicència. Davant d’aquesta situació, l’empresa va demanar una nova llicència que l’Ajuntament li va concedir i amb la qual es van reprendre els treballs a la nau. A més, un cop l’empresa va obtenir la segona llicència d’obres, va instal·lar maquinària a l’immoble i va començar-hi a desenvolupar la seva activitat.

Arran de la denúncia d’un veí i després de saber que agents de la Guàrdia Civil havien estat a l’empresa, l’alcalde va dictar la suspensió cautelar immediata de l’activitat, però no va iniciar cap procediment sancionador cap a l’empresa. Finalment, a l’octubre, va desestimar les al·legacions de l’empresa i va ordenar el cessament definitiu de l’activitat amb possibilitat d’imposar multes de fins a 3.000 euros en cas d’incompliment.

Tot i això, la sentència assenyala que, tot i que l’empresa va continuar desenvolupant l’activitat industrial il·legal en aquella nau, els acusats no van incoar el procediment sancionador fins dos anys i mig després, el març del 2019, un cop iniciat el procediment penal contra ells. També remarca que «tampoc van proposar ni adoptar cap mesura coercitiva ni contundent per impedir» que l’empresa portés a terme la seva activitat en una nau situada en terreny no urbanitzable.

Les reaccions

Fonts de la Diputació de Barcelona, governada pel PSC, Junts i el PDeCat, formació aquesta última de Tarín, van declinar fer cap valoració de la sentència al·legant al fet que no és ferma. Per la seva banda, des del PDeCAT van assenyalar que no es pronunciaran fins que hagin estudiat la sentència. Tampoc va entrar a valorar la sentència el regidor d’ERC a Talamanca, Pierre Astor, tot i que va assenyalar que «no és una bona notícia pel municipi» i que en el proper ple demanaran explicacions.

La sentència es va conèixer ahir, just el mateix dia que Regió7 publicava que Tarín ha de ser rellevat, en el seu càrrec a la diputació per l’exalcalde de Manresa Valentí Junyent. Aquest relleu, segons va assegurar Junyent «s’havia de fer a l’estiu i hi ha un incompliment. Ara mateix estic expectant». Per la seva part, la presidenta del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño va assegurar que el relleu es farà «aviat» i Tarín va afirmar que ell i Junyent faran una roda de premsa.