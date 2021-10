Un excursionista ha estat rescatat amb l’helicòpter dels Bombers després que es lesionés mentre baixava del Pedraforca. Segons han explicat fonts dels Bombers, l’excursionista, de 56 anys, estava baixant per la tartera quan s’ha torçat el turmell. Arran de la lesió no ha pogut continuar caminant i ha estat rescatat amb l’helicòpter que l’ha traslladat fins a Berga on el SEM se n’ha fet càrrec. Els serveis d’emergències han rebut l’avís poc després d’un quart de sis de la tarda.