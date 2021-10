Els Bombers han hagut de fer ràpel per rescatar un gos que havia caigut en un pati a Adrall, a Ribera d’Urgellet. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, l’animal ha caigut des d’un segon pis i en l’habitatge del pati interior on ha anat a parar no hi viu ningú. Per aquesta raó i per poder rescatar l'animal, ha estat necessari muntar una instal·lació de cordes per la façana interior i els bombers han hagut de baixar fent ràpel fins al celobert.

Ha estat necessari muntar una instal·lació amb cordes i baixar fent ràpel per a recuperar-lo.