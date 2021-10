Un conductor ha acceptat una condemna a un any de presó per haver provocat un accident quan conduïa sota els efectes dels alcohols i les drogues per la C-55. En concret, el condemnat va agafar el vehicle a Manresa i va conduir fins a l’altura de Valls de Torroella on va tenir lloc l’accident que va acabar amb ell i el conductor del vehicle contra el qual va xocar ferits.

Segons consta provat a la sentència del jutjat penal 2 de Manresa, el 9 de maig del 2017, cap a dos quarts de cinc de la tarda, el condemnat, A. P. G., va agafar el cotxe ja sota els efectes de l’alcohol i a la carretera de Cardona de Manresa va colpejar un cotxe que aparcat. Tot i això, va continuar circulant i va agafar la C-55, en sentit Solsona, on es va saltar el límit de velocitat i va començar a avançar altres vehicles, ocupant el carril contrari, i estan a punt de xocar. Finalment, al punt quilomètric 50,2, a l’altura de Valls de Torroella, va ocupar de nou el sentit contrari i va xocar contra un vehicle. A conseqüència del xoc, el conductor de l’altre cotxe va patir diverses ferides, entre les quals una contusió pulmonar, traumatisme cranioencefàlic i fractura de la pelvis entre d’altres.

Per la seva banda, el condemnat, va ser sotmès a la prova d’alcoholèmia, donant un resultat positiu de 0,65 mg/l en aire i també va donar positiu per consum de cocaïna en el test de drogues. Per aquest motiu ha estat condemnat per un delicte contra seguretat viària en la modalitat de conducció temerària i per un delicte de lesions per imprudència greu. A part de l’any de presó, que no haurà de complir si no comet cap delicte en dos anys, se li ha suspès, durant dos anys i un mes el dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors durant un període de dos anys i un mes.