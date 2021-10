Un treballador d’FGC és el presumpte autor d’un robatori de material ferroviari valorat en 60.000 euros a l’estació de Manresa-Alta que va lloc ara fa un mes. El presumpte lladre, un home de 33 anys, va ser detingut aquest dimecres passat pels Mossos d’Esquadra segons han informat fonts del cos policial.

El furt del material ferroviari es va produir el passat 14 de setembre al migdia. En plena llum del dia, el lladre es va adreçar a un magatzem de l’estació manresana amb un camió grua. Des del carrer, el lladre va carregar el camió amb material que hi havia guardat i se’l va emportar. No va ser fins hores després quan des de la companyia es van adonar que els havien sostret el material.

Segons van informar fonts policials i de la companyia en el seu moment, el material sostret eren sacs de ferralla i material ferroviari, com ara travesses i cargols ja en desús, però que es guardaven per si podia ser reaprofitat en altres espais. Segons van explicar per part de l’empresa ferroviària, aquest material, que estava guardat en un magatzem, va ser utilitzat durant anys al Túnel de l’Almeda, de la mateixa línia Llobregat-Anoia, i es va retirar aquest estiu en el marc d’unes obres de millora.

Segons han assenyalat fonts policials, fins ara aquest material no ha pogut ser recuperat.

El fet que el presumpte autor del furt fos treballador de la companyia hauria facilitat el seu accés a les instal·lacions ja que segons van assenyalar fonts policials, en les primeres inspeccions que van realitzar al magatzem no s’hi va detectar cap porta forçada ni cap desperfecte en els possibles punts per accedir-hi.