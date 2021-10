El Parcmotor de Castellolí va acollir ahir la presentació d’un innovador sistema de drons per donar resposta en casos d’emergències i dispositius policials i que permeten la cerca de persones desaparegudes o perdudes a través del mòbil. La presentació es va fer en el marc d’una visita del conseller d’Interior Joan Ignasi Elena.

El sistema ha estat desenvolupat per l’empresa catalana Mars Intelligence. Els seus responsables, Vicenç Guillen i Iñaki Jauregui, excomandaments dels Mossos d’Esquadra especialitzats en investigació criminal, van explicar la tecnologia emprada i la importància de la connectivitat en sistemes com el Lifeseeker, creat per una empresa gallega amb l’objectiu de localitzar persones desaparegudes a través del senyal dels telèfons mòbils mitjançant drons.

L’acte va comptar amb una demostració d’aquest sistema, que es va fer a les instal·lacions del Campus Motor Anoia. Un dron va sobrevolar la zona i va localitzar diversos mòbils que havien estat amagats. Altres procediments innovadors que es van presentar ahir són l’ús de drons en operacions de salvament marítim i en el reconeixement i gestió de matrícules de vehicles (sistema IDTK, impulsat per una empresa catalana), que s’utilitza en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit.

En la presentació també hi han assistit representants del cos de Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.