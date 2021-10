Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres al migdia un menor que ha resultat ferit en rebre un cop al pit, arran del qual durant uns moments ha perdut la consciència. El menor estava entre la zona de Can Sanaüja i les Ribes Blaves i ha recuperat la consciència abans que hi arribessin els serveis d’emergències, que quan hi han arribat ja es trobava també orientat. Tot i això, ha estat evacuat amb helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell.