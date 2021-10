Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta nit en tres incendis de vehicles a la comarca del Bages. El primer d'ells ha tingut lloc a les 4:31 hores en un pàrquin de terra de l'Avinguda Doctor Fleming, al terme de Sant Fruitós de Bages, on ha cremat una caravana. En conseqüència, tres cotxes pròxims a la caravana han quedat afectats per les flames. El foc no va provocar ferides a cap persona.

El segon incendi s'ha produït a les 6:50 hores de la matinada al carrer Sardana de Navarcles. Una dotació del cos de Bombers s'ha encarregat d'extingir els baixos d'un cotxe circulava amb flames pel terme municipal bagenc.

Finalment, a les 10:39 hores, el cos d'emergència també ha advertit d'una furgoneta que cremava a Santpedor. El vehicle es trobava en una zona habilitada per estacionar de l'Aiguamoll de la Bòbila quan s'ha incendiat.