El sergent Jordi Casanovas explica alguns dels factors que porten els grups a instal·lar-se a l’Anoia. Per una banda,hi ha la proximitat amb l’àrea metropolitana de Barcelona i les bones comunicacions amb aquesta zona a través de l’A-2. També s’hi afegeix el gran nombre d’urbanitzacions, amb segones residències que són propietat de gent gran que no hi van, de manera que són fàcilment ocupables. Tot i això, no es tracta d’un fenomen que a l’Anoia es doni exclusivament en cases en desús, ja que també s’han trobat algunes plantacions en pisos ocupats o naus industrials. En aquests últims immobles i també en algunes torres, expliquen, els cultivadors els lloguen legalment i també en paguen el lloguer per evitar, així, aixecar sospites. Això sí, alerten que fins i tot en els casos en què els delinqüents han fet un contracte amb opció a compra i han pagat el seu lloguer cada mes, quan són descoberts desapareixen i «deixen les cases totalment destrossades».