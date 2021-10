L'Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) ha exigit "responsabilitats polítiques" al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i ha demanat que comparegui urgentment per donar explicacions sobre la denúncia que ha interposat l'exjugadora d'hoquei patins Teresa Bernadas contra un CAP de Vic. Segons va fer públic ella mateixa al seu perfil de Twitter, en una visita ginecològica li van diagnosticar "conducta homosexual d'alt risc".

Situación parecida, en una consulta parecida, en una comunidad distinta.



Diagnóstico: Conducta Homosexual de Alto Riesgo



La condición sexual de cualquier individuo no debería ser ningún diagnóstico. https://t.co/feKi8krDqZ pic.twitter.com/mnb1U7QfQf — Teresa Bernadas (@aseretbp) 15 de octubre de 2021

L'ICS ja va demanar perdó a l'exportera del Club Patí Voltregà i de la selecció espanyola i s'ha compromès a revisar el funcionament de l'aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació de procediments "per valorar si són correctes o caldria introduir-hi modificacions".

Des de l'OCH han denunciat a través de les xarxes socials que és "absolutament estigmatitzant i contrari als protocols de l'OMS i a la llei 11\/2014" que es pugui fer un diagnòstic sobre l'"homosexualitat d'alt risc". Per això, exigeixen responsabilitats polítiques al conseller de Salut, i també als anteriors responsables de la conselleria, i insten els grups polítics a demanar la compareixença urgent del conseller.

L'exjugadora d'hoquei Teresa Bernadas va fer públic a través del seu compte de Twitter que, en una visita ginecològica a un CAP de Vic, li van diagnosticar "conducta homosexual d'alt risc". Bernadas va tramitar una denúncia administrativa a través del Servei d'atenció a la diversitat sexual i identitats de gènere d'Osona.

Per la seva banda, l'Institut Català de la Salut ha posat en marxa un procés intern d'informació i està estudiant l'aplicació mèdica dels estàndards internacionals del sistema de codificació de procediments "per valorar si són correctes o caldria introduir-hi modificacions". Es dona el cas que en la Classificació Internacional de Malalties -la que fan servir els centres sanitaris- hi apareix aquesta categoria. L'ICS també ha demanat perdó a Bernadas.