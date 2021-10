La Policial Local de Súria ha obert diligències penals contra un conductor, el regidor Pere Requena, que diumenge al vespre va tenir un accident, en un xoc amb un altre vehicle, i va donar positiu en el test d’alcoholèmia. En declaracions a Regió7, Requena va assegurar ahir que aquest resultat es deu al fet que pren dos medicaments que, malgrat no haver ingerit alcohol, poden alterar el resultat del test.

Segons han explicat fonts de l’ajuntament de Súria, l’accident va tenir lloc poc abans de les vuit del vespre de diumenge, a la cruïlla entre la carretera de Balsareny, el carrer González Solesio i la carretera de Manresa, en la qual un vehicle va picar per la part lateral i l’altre per la frontal i han obert diligències penals per un positiu en el test d’alcoholèmia contra un dels conductors implicats en l’accident, que segons ha pogut saber Regió7 és Requena.

Arran de la topada entre els dos vehicles, les dues persones que viatjaven en el turisme que no era el de Requena, van resultar ferides de poca gravetat. En concret, una persona menor d’edat va resultar ferida amb pronòstic menys greu mentre que l’altra, una dona adulta, va resultar ferida de caràcter lleu. Totes dues van ser ateses pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc dels fets i posteriorment una ambulància les va traslladar fins a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on més tard van ser donades d’alta.

Pel que fa als comentaris que Requena hauria marxat del lloc de l’accident, el regidor va afirmar que es va aturar al lloc de l’accident, i com que viu al mateix carrer on va tenir lloc la topada, tot seguit va apropar el cotxe fins a casa.

Actualment, Requena és regidor no adscrit a cap dels grups municipals i ara està a l’oposició. Malgrat que ara és no adscrit, Requena va anar a les eleccions amb el Giis i va formar part de l’equip de govern encapçalat pel socialista Albert Corberó fins el passat mes de juliol. En aquell moment en què es va trencar el pacte entre les dues formacions, Requena va passar a l’oposició amb el Giis i ara ja és no regidor no adscrit.