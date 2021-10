Un home va resultar ferit molt greu en ser apunyalat ahir, al mig del carrer i a plena llum del dia, a Manresa. Els fets van passar cap a dos quarts de cinc de la tarda a la cruïlla entre els carrers dels Caputxins i de Sant Benet, un punt molt proper tant a l’escola Oms i de Prat com a la Clínica de Sant Josep. Anit, els Mossos d’Esquadra encara no havien fet cap detenció relacionada amb aquesta agressió.

Segons van explicar alguns testimonis dels fets, un individu va sortir de l’aparcament de la Clínica de Sant Josep pel carrer dels Caputxins en direcció a l’escola Oms i de Prat tot demanant auxili a crits mentre era perseguit per dos individus més que portaven un gos.

Aquesta persecució es va acabar a la cruïlla entre el mateix carrer dels Caputxins i el carrer Sant Benet, on la víctima va ser agredida i, com a mínim, va rebre una ganivetada. A la placeta que formen aquests carrers és on els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també van atendre la víctima de l’agressió, que posteriorment va ser traslladada amb ambulància fins a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on anit continuava ingressada.

El ferit va perdre una quantitat important de sang i el seu rastre era visible tant al terra de la zona on es va cometre l’agressió com també a la carrosseria d’un parell de vehicles que hi havia estacionats a la illeta que es forma entre els carrers on es van tenir lloc els fets.

Un cop consumada l’agressió, els seus autors van aconseguir fugir del lloc. Segons van explicar fonts dels Mossos d’Esquadra, el cos policial ha obert una investigació per aclarir què va passar i també per identificar, localitzar i detenir els autors d’aquest apunyalament.