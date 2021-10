L’Associació de Veïns de les Escodines de Manresa assegura que «tot el barri està en xoc» arran de l’apunyalament de dimarts a la tarda a la zona de l’escola Oms i de Prat, quan molts infants sortien del centre. L’entitat afirma que «el nostre barri i la ciutat de Manresa no pot aguantar més com a norma que fets així continuïn passant davant dels nostres ulls».

A més, per part de l’associació es mostren «molt cansats de no poder anar segurs pels nostres carrers». Demanen «respostes valentes» de l’ajuntament a qui recorden que «ja no ens serveixen les excuses» com que «les lleis no permeten posar a la presó aquests grups delinqüents, que tenim poc personal als cossos de seguretat local i també als Mossos». Ahir, els Mossos d’Esquadra seguien buscant els dos agressors que van fugir del lloc després d’agredir la víctima que va quedar en estat molt greu.