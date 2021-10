El govern de Manresa es reunirà la setmana que ve amb el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, per abordar el pic de violència i la sensació d’inseguretat creixent que hi ha la ciutat, segons van avançar ahir el regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Joan Calmet, consultat per Regió7.

Aquesta reunió, que es farà a Manresa, va ser sol·licitada ja el setembre passat per part del consistori i segons explica el regidor en ella «es parlarà específicament de la seguretat a la ciutat».

Després de l’apunyalament de dimarts passat a la tarda a la zona de l’Oms i de Prat, que és la tercera agressió amb arma blanca a la ciutat en tres setmanes a Manresa, Calmet va assegurar ahir que davant d’aquesta situació d’inseguretat «estem preocupats i hi estem abocant tots els esforços».

El mateix regidor va reconèixer que «és una situació molt complexa, i per tant la solució no serà ni ràpida ni senzilla». En aquest sentit, Calmet va remarcar que «hem d’actuar des de l’àmbit policial, però també des del social. I no ho ha de fer Manresa sola, perquè es tracta d’un problema que va molt més enllà del que és estrictament local».

El regidor va insistir que «hi estem treballant i estem fent passos» i va recordar que «vam demanar més presència policial», tot i que va posar èmfasi en què «la setmana passada el conseller Elena va venir a Manresa per anunciar que s’incorporen 77 nous agents a la Catalunya Central, 15 dels quals a Manresa, i que la previsió és que l’any vinent se’n puguin incorporar més. Aquests agents se sumen als quatre que recentment s’han incorporat al cos de la Policia Local, i a les sis places que acabem de treure. Es tracta d’un reforç que com va dir el mateix conseller era molt necessari». «Estem centrats en la feina i n’estem fent», va sentenciar el regidor.

PSC i Cs exigeixen més presència policial i Fem Manresa demana una solució transversal

Els grups del PSC i Ciutadans a l’Ajuntament de Manresa coincideixen en demanar més agents de policia a Manresa per fer front a l’increment de violència i de la sensació d’inseguretat que es viu a la ciutat. Per la seva banda, FEM Manresa rebutja que hi hagi més policies al carrer i demana una solució transversal. El 4 d’octubre, quan feia poc més d’una setmana de l’apunyalament mortal de la plaça Lladó, els diferents grups municipals es van reunir amb responsables dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local per tractar la seguretat a Manresa.

El grup socialista es mostra molt crític amb l’alcalde Marc Aloy i els cossos policials, ja que a partir del que van parlar a la reunió, considera que «els preocupava més la mala imatge que s’està generant que no pas buscar solucions reals i eficients a un problema que ja ni ells mateixos poden negar amb estadístiques que només poden fer servir d’excusa». Per al PSC, l’operatiu Tremall, i la incorporació de nous agents als Mossos d’Esquadra i la Policia Local i una major presència d’agents al carrer, «no està resultant prou efectiu». Per aquesta raó considera que «l’alcalde hauria d’exigir amb més rotunditat un increment dels efectius reals de policia al carrers de Manresa I no acceptar amb la resignació i impotència que està mostrant l’alcalde, que no s’incrementin els recursos fins a cobrir les necessitats i que no es provin alternatives policials realment més eficients per tornar a fer possible que una part molt important de la ciutadania deixi de sortir amb por al carrer».

Ciutadans també demana més presència policial al carrer. El seu regidor Andrés Rojo ho justifica assegurant que les setmanes en les quals s’ha activitat el dispositiu Tremall, la delinqüència s’ha reduït. Tot i celebrar que darrerament s’han incorporat nous efectius policials, reclama que, en l’àmbit de la competència de l’ajuntament es prenguin decisions «atrevides» i que es facin previsions suficients per suplir baixes per jubilacions, possibles baixes o efectius per no poden estar al carrer.

Per la seva part, la regidora de FEM Manresa Roser Alegre considera que més presència policial al carrer «no és un argument vàlid» i afirma que la «solució ha de ser transversal». En aquest sentit, respecte la inseguretat i robatoris, remarca «molta població no té per sobreviure i en alguns casos es veuen abocats a utilitzar altres recursos», tot i remarcar que «això no justifica la violència» i que cal «donar recursos perquè tothom pugui viure dignament i així assegurar una societat més sana». També recorda que «no passa únicament per l’ajuntament, però si que ha de pressionar instàncies superiors perquè posin els mecanismes necessaris».