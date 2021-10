Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous al matí un home de 58 anys que feia ràpel al Clot de les Tines de Fígols i Alinyà. L'home, que anava acompanyat per una altra persona, s'ha fet una fractura al genoll, el que l'ha impossibilitat caminar, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

L'helicòpter dels Mitjans Aeris de la Generalitat (MAER) ha portat fins a l'indret una persona del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials dels Bombers (GRAE) i un metge. El ferit, que ha sigut extret per gruatge, ha sigut evacuat fins a la Seu d'Urgell, on l'esperava l'ambulància per traslladar-lo fins a l'hospital de la capital alt-urgellenca.