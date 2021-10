Agents de la Policia Local de Manresa van detenir un home que estava assetjant la treballadora d’un establiment comercial del Barri Antic de Manresa i d ela qual ja tenia una ordre d’allunyament que havia estat dictada amb anterioritat. Els fets van tenir lloc dimecres a la tarda.

La víctima va alertar la policia local que disposava d’una ordre de no apropament d’un home al qual havia denunciat per assetjar-la en diverses ocasions.

En la seva alerta, la dona afirmava que malgrat l’existència d’aquesta ordre de no apropament, aquest individu continuava acostant-se-li, tot fent-se visible i intimidant-la.

Una patrulla no uniformada de la Policia Local, que era coneixedora d’aquesta situació, tenia planificat el servei de fer passades freqüents per la zona on hi ha l’establiment. Va ser mentre feien una d’aquestes passades per l’entorn, cap a quarts de vuit de la tarda de dimecres, quan van comprovar que l’home denunciat estava caminant per la zona i que s’anava acostant cap al comerç on treballa la dona que l’havia denunciat prèviament.

Un cop va ser a l’alçada de la botiga, l’individu es va posar just al davant de l’establiment tot fent-se visible a través dels vidres de l’aparador. En aquell moment, els agents de la Policia Local van detenir l’home al qual imputen un presumpte delicte de tractament de condemna.

L’home detingut és un veí de Manresa de 43 anys.