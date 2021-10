Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana situada en una zona rural del terme municipal de Fígols i Alinyà. Els agents van tenir coneixement de la seva existència dimarts passat i van muntar l'operatiu aquest dimecres, un cop van tenir l'autorització judicial.

Allà hi van trobar unes 2.900 plantes, 750 esqueixos i un campament on els encarregats de la marihuana podien menjar i vigilar els accessos. Tot plegat quedava amagat dins del bosc i després del seu desmantellament, la Unitat d'Investigació de la policia catalana a l'Àrea Bàsica Policial de l'Alt Urgell ha obert una investigació per identificar als propietaris i encarregats de gestionar la plantació.