Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del Bages i el Moianès volen ampliar la xarxa de càmeres de videovigilància dels boscos que permeten detectar ràpidament columnes de fum i possibles incendis forestals, segons va explicar el vicepresident de la federació d’ADF Bages-Moianès, Santi Montsech, en un sopar debat organitzat aquest dijous pel Rotary Club Manresa-Bages sobre medi ambient que tenia com a temes centrals la prevenció dels incendis forestals i els efectes del canvi climàtic en aquest àmbit.

En la seva intervenció, Montsech va detallar el projecte existent per a l’ampliació de càmeres de vigilància del territori bagenc. Les primeres càmeres es van instal·lar l’any 2017 a Sant Feliu Sasserra amb l’objectiu de controlar els boscos i detectar possibles incendis forestals. Durant aquest temps, han pogut instal·lar-ne algunes més i consideren que s’ha de seguir ampliant aquesta xarxa de càmeres, ja que ho valoren molt positivament, però a causa del tema econòmic no ho poden tirar endavant. «La idea és muntar més càmeres en punts estratègics amb una millor qualitat perquè així des de qualsevol oficina es pugui veure com es desenvolupa l’incendi en tot moment», va acabar Montsech.

L’acte, que es va celebrar al restaurant Bages 964 de l’Oller del Mas, va tenir una seixantena de convidats, entre els quals membres de les ADF, socis, convidats i amics en el qual la presidenta del Rotary Manresa-Bages va posar el focus en el medi ambient per contribuir en aquesta causa.

A part de Montsech, també va intervenir Oriol Tarragó, president de la federació ADF Bages-Moianès, va començar presentant les ADF. «Som persones que estimem els boscos i els volem cuidar. A més, amb la pandèmia ens hem adonat que necessitem la natura per viure. Encara que ella de ben segur viuria millor sense nosaltres...», explicava Tarragó.

Les principals funcions de l’ADF són l’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals. Realitzen campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals perquè el sector tingui un major coneixement. Col·laboren activament en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals. Sensibilitzen sobre la població rural i urbana. Durant tot l’any obren camins poc freqüentats per agilitzar la feina dels bombers en època d’incendis. També s’encarreguen del manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i punts d’aigua i fan suport als bombers per l’extinció d’incendis forestals.

El següent ponent va ser Santi Lleonart, cap de Bombers de la regió central, que va explicar la problemàtica actual del medi rural de despoblació i el vincle amb la tipologia dels incendis i gestió dels boscos. El cap de Bombers recordava que «la pèrdua de les grans continuïtats forestals, les acumulacions de combustible, els canvis socioculturals difícilment reversibles, com és la despoblació rural, entre d’altres, és el que finalment provoca els grans incendis forestals, que cada vegada són més potents, arribant actualment als de cinquena generació».

Ramon Vidal, cap de parc de Bombers de Manresa, es va encarregar de traslladar com s’estructuren i com funciona l’operativa de l’activació davant d’un incendi forestal. «Durant aquests anys ens ha funcionat molt bé tota l’estructura de l’organització, però pel projecte 2020-2025 s’està planificant per un equip encara més gran».