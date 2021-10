Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una estafa per correu ordinari dirigida a la gent gran on els autors, a través del correu ordinari, suplanten la Tresoreria General de la Seguretat Social i intenten obtenir dades personals amb el pretext de l'increment de les pensions. Els delinqüents envien una missiva on requereixen l'enviament d'una còpia del DNI, una foto de l'extracte bancari del compte del qual s'és titular i una estimació de la quantitat percebuda en el darrer mes. A la carta asseguren que necessiten aquestes dades amb motiu de l'increment de la prestació i a causa de un atac informàtic en els sistemes d'Hisenda i la Seguretat Social pel qual "les dades dels ciutadans s'han perdut".

Segons fonts policials, és una estafa de la qual els han alertat alguns usuaris que n'han estat víctimes i com que no hi han accedit, no han acabat en denúncia. Han remarcat que són intents de 'phishing' per a estafar, en aquest cas, els més grans.