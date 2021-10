L’actor Alec Baldwin estava assajant una escena en la qual apuntava amb una pistola d’attrezzo a la lent de la càmera quan va disparar mortalment la directora de fotografia Halyna Hutchins, segons mitjans nord-americans, citant una declaració jurada del director de la pel·lícula sobre la tragèdia.

El director de la pel·lícula, Joel Souza, que estava dret darrere de Hutchins quan es va disparar l’arma, va dir que va escoltar el que «va sonar com un fuet i després un fort esclat», segons la seva declaració, difosa diumenge a la nit en mitjans nord-americans.

Baldwin estava «assegut en un banc d’església del set, practicant un desenfundament en creu. Joel va dir que estava mirant per sobre de l’espatlla de Hutchins» quan va sentir el tret, va relatar la cadena NBC News.

Segons la declaració jurada de Souza, Hutchins «es queixava» d’un dolor a l’estómac en aquell moment.

«Joel també va dir que Halayna va començar a ensopegar cap enrere fins que va caure a terra», segons l’NBC. «Joel va explicar que estava sagnant per l’espatlla».

Hutchins, de 42 anys, va rebre dijous un impacte al pit quan Baldwin va disparar la pistola d’attrezzo –que li havien dit que era segura– durant el rodatge del western de baix pressupost ‘Rust’, a Nou Mèxic. Va morir a l’hospital hores després. El director, de 48 anys, va ser tractat pels metges i donat d’alta.

La policia continua investigant el tiroteig i ha executat una ordre de registre en el set.

Baldwin ha estat entrevistat pels detectius a Santa Fe i ha dit que està cooperant plenament amb la investigació. L’atenció s’ha centrat també en l’ajudant del director de la pel·lícula, Dave Halls, que va entregar l’arma a l’actor, i en l’armera, Hannah Gutierrez-Reed, de 24 anys. No obstant, no s’han presentat càrrecs ni s’han realitzat detencions. L’incident va tenir lloc després d’una pausa per al dinar, va dir Souza en la declaració jurada, afegint que no estava segur de si s’havia comprovat de nou la seguretat de l’arma després de la pausa.

Un operador de càmera va afirmar que l’incident no va ser gravat perquè el repartiment i l’equip encara s’estaven preparant per a l’escena.

Els nous detalls van sorgir mentre els commocionats amics i col·legues de Hutchins es reunien per retre-li homenatge diumenge en una vigília en la qual van mostrar la seva angoixa i ràbia.

Les crides perquè es prohibeixin les armes de foc reals als platós de cine han sigut cada vegada més nombroses: una petició va reunir més de 20.000 firmes i un legislador californià va anunciar que impulsaria un projecte de llei per prohibir la munició real en els sets de l’estat.