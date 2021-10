La Guàrdia Civil investiga per falsedat documental i apropiació indeguda sis persones que estarien relacionades amb la venda de més de tres tones de menjar per a gossos en mal estat. El cos policial ha immobilitat 3.335 quilos de menjar trobats en diversos magatzems i distribuïdores de la demarcació de Lleida. La investigació es va iniciar quan l'empresa que fabrica el menjar per a gossos va denunciar que diversos lots que havien estat retirats perquè no passaven els controls de qualitat interns, estaven a la venda en diversos comerços de la demarcació i que podien causar problemes digestius "seriosos" als animals. D'entre els investigats hi ha venedors, transportistes i personal autoritzat per a la gestió integral de residus no perillosos.

Segons explica la Guàrdia Civil, el fabricant del menjar per a gossos va contractar una empresa autoritzada per destruir el lot defectuós, però, després d'una sèrie de subcontractacions, va perdre la pista del lot, que hauria d'haver estat destruït. La investigació l'han dut a terme els agents del Seprona de la Guàrdia Civil de Barcelona i Lleida.