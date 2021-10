Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central han detingut dues persones per la seva presumpta implicació en una temptativa d’homicidi el 19 d’octubre a Manresa, a la zona de l'Oms i de Prat. A un dels arrestats també se li atribueix la presumpta autoria d’un homicidi que va tenir lloc el dia 3 d’octubre a Navarcles, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.

El 3 d’octubre, a dos quarts de dues de la matinada, uns lladres van entrar en una finca de Navarcles amb la intenció de robar dues plantes de marihuana. La família sempre ha negat que a la casa hi hagués plantes de marihuana. Els inquilins de la casa els van sentir i dos d’ells van sortir per evitar la intrusió. Els assaltants els van agredir i dos dels inquilins van resultar ferits, un d'ells de molta gravetat, que va morir uns dies després a causa de les ferides.

Posteriorment, el dimarts passat 19 d’octubre, cap a dos quarts de cinc de la tarda, es va produir una agressió a Manresa, en la qual dues persones en van agredir una altra amb una arma blanca, coneguda seva. Hores d’ara la víctima es recupera en un centre hospitalari de les greus ferides que va patir. Segons van explicar testimonis dels fets, la víctima va sortir corrents i demanant auxili de l'aparcament de la Clínica de Sant Josep i en direcció cap a l'escola Oms i de Prat. Darrera seu dos joves el perseguien amb un gos. Quan va ser a l'alçada de la cruïlla del carrer dels Caputxins amb el carrer de Sant Benet, els agressors el van atrapar li van clavar algunes ganivetades que el van deixar ferit de gravetat i van fugir.

Aquest dilluns, en el marc d’un dispositiu policial, els dos investigats van ser detinguts a la capital del Bages.

Els arrestats, ambdós de 19 anys i nacionalitat marroquina, passaran a disposició del jutge en funcions de guàrdia durant les pròximes hores.

Relacionat amb aquestes dues detencions, des d'ahir al vespre i durant bona part del dia d'avui, els Mossos d'Esquadra han estat custodiant dos edificis, un al carrer de Santa Llúcia i l'altra a la Muralla de Sant Francesc, que és on vivien els detinguts, esperant per si el jutge autoritzava una entrada i escorcoll als edificis. L'ordre, però, finalment no ha arribat.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.