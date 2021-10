Un incendi a l’interior del túnel del Bruc va provocar ahir a la tarda retencions quilomètriques a l’A-2, a la comarca de l’Anoia. L’accés al túnel en ambdós sentits de la circulació va estar tallat fins al voltant de les sis de tarda, segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit (SCT). La circulació va quedar totalment restablerta quan faltaven cinc minuts per dos quarts de set de la tarda, i poc després les cuses ja van quedar dissoltes.

Tot i la rapidesa amb que es van desfer les retencions de trànsit un cop es va restablir la circulació, el tall de la via, que va durar unes dues hores, va generar fins a tretze quilòmetres de cues. En concret van ser entre els punts quilomètrics 559 i 571, afectant també els punts per on es feien desviaments a la mateixa A-2 i a l’N-IIz.

Segons van informar fonts de Bombers de la Generalitat, l’incendi es va iniciar poc abans de tres quarts de quatre de la tarda després que cremés cablejat elèctric situat a l’interior del túnel. El cos hi va enviar tres dotacions per apagar el foc encara que, finalment, el foc es va autoextingir al cremar el material combustible que hi havia i els bombers no van haver d’intervenir.