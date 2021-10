La víctima de l'agressió sexual múltiple l'any 2019 a Manresa -que en el moment dels fets era menor- ha declarat aquest divendres durant el judici que des que va patir la violació la seva vida ha canviat totalment. Assegura que pateix ansietat i depressió, que gairebé no surt de casa i que ha abandonat els estudis. També afirma que té molts atacs de pànic i ansietat i que s'ha engreixat 40 quilos en un any i mig.

La víctima ha dit que era plenament conscient que l'estaven violant i que va manifestar als agressors que no volia tenir relacions sexuals amb ells "amb tots els recursos" que tenia a l'abast. Tot i admetre que va beure alcohol, ha deixat clar que "sabia exactament què passava": "No anava prou beguda per perdre el coneixement".