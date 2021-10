Els Mossos d'Esquadra de Berga van detenir aquest dijous una dona, de 31 anys, de nacionalitat espanyola i veïna Badalona, com a presumpta autora de dos delictes de robatori amb força, un d'ells en grau de temptativa. La detenció és el resultat d'una investigació oberta el passat 7 d'octubre arran dos robatoris amb força a l'interior de dues cases de Berga, un d'ells en grau de temptativa.

Tots dos fets van ser al mateix dia 7, un a la urbanització Pedregals, on els lladres no van aconseguir accedir a l'interior de la casa, i l'altre a la urbanització Casampons, on van forçar una finestra i es van emportar joies i diners en efectiu. Després de diverses indagacions els Mossos van concloure que tots dos robatoris havien estat comesos pels mateixos autors.

El grup estava format per tres homes, els encarregats d'abordar les cases, i una dona, la conductora del vehicle encarregada de recollir els lladres un cop finalitzat el robatori. La investigació va permetre ahir detenir la dona a Badalona. El cas continua obert per tal d'identificar i detenir els altres tres implicats.

La detinguda passarà durant les pròximes hores a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.