El conseller d’Interior de la Generalitat Joan Ignasi Elena, ha anunciat, aquest divendres a Manresa, noves mesures per combatre la inseguretat a la ciutat. Entre les mesures que ha explicat Elena hi ha el manteniment del dispositiu Tremall de forma indefinida mentre es mantingui l’actual situació a la ciutat. També ha anunciat la posada en marxa de patrulles conjuntes de Policia Local i Mossos d’Esquadra al centre de la ciutat i l’obertura, a final del 2022, d’una comissaria conjunta de Mossos i Policia Local.

El dispostiu Tremall, en el qual participen Mossos, Policia Local i Policia Nacional, posa en el punt de mira els delinqüents reincidents. Des que es va iniciar a Manresa, el juliol passat, aquest pla ha comportat l’entrada a presó de 14 delinqüents reincidents, segons ha assegurat Elena. La majoria de delictes comesos per aquests detinguts són robatoris amb violència o intimidació, ja siguin en comerços i a peu de carrer. Aquest dispositiu, segons ha assegurat Elena es mantindrà de “forma indefinida mentre es mantingui la situació actual”.

En l’opertiu, posat en marxa el juliol passat, hi participen una vintena d’agents dels diferents cossos policials que treballen en diferents àmbits, amb efectius de diferents àrees, com ordre públic o investigació, amb l’objectiu de “travar bé la investigació” perquè es puguin resoldre els fets investigats i els delinqüents entrin a presó.

Patrullatge conjunt de Mossos i Policia Local

Una altra de les mesures que ha anunciat el conseller i que es farà efectiva a partir de dimarts són patrullatges conjunts de Mossos d’Esquadra i Policia Local pel centre i els principals eixos comercials de la capital del Bages. Per Elena, es tracta d’una mesura “molt necessària” i com el pla Tremall, es mantindrà de forma indefinida.

Una comissaria de proximitat

La tercera mesura que ha explicat el conseller a Manresa, aquesta a més llarg termini, és que es posarà en marxa una comissaria al centre de la ciutat. Serà un espai conjunt de Mossos d’Esquadra i Policia Local que permetrà apropar els cossos policials als espais on hi ha més moviment de persones. Es tracta d’una iniciativa pionera i que també es pretén portar a terme en poblacions en les quals, com és el cas de Manresa, la comissaria dels Mossos està allunyada del centre de la ciutat.

El conseller ha explicat aquestes mesures després de mantenir una reunió amb l’alcalde de Manresa Marc Aloy i els diferents grups muncipials. En declaracions als mitjans de comunicació, Aloy ha admès que “els fets que s’han produït aquestes últimes setmanes i mesos, han generat una sensació i una realitat que no és la que voldríem” i que per aquesta raó “fa setmanes que estem treballant amb el departament d’Interior” per tal de “pensar en mesures que podríem adoptar per revertir aquesta situació”. També ha recordat que dilluns d’aquesta setmana el consistori ja va anunciar vuit mesures més per fer front a la inseguretat. Ha insistit, també, que encara que “podem redoblar els esforços pel que fa a seguretat, també hi ha una feina social que hem de fer per aconseguir aquesta societat on volem viure d’una forma lliure i democràtica”.