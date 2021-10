Els membres del Col·legi d’Advocats de Manresa estan cridats avui a una consulta participativa per decidir el futur nom de l’entitat. Els votants tindran la possibilitat d’optar per mantenir el nom actual d’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa o escollir entre tres opcions més, que són la d’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Manresa; Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Manresa; i Il·lustre Col·legi d’Advocades i Advocats de Manresa. Aquesta votació arriba fruit d’un debat intern, amb l’objectiu d’assegurar la inclusivitat de totes les persones que en formen part, i que cap d’elles quedi exclosa per raó del nom de la institució. Les votacions es podran fer de forma presencial, avui de 2/4 de 10 a 2/4 de 10 a la seu del col·legi.