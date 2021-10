Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes com a presumptes autors de quatre robatoris amb força, un d’ells a Igualada, lloc on dos d’ells van ser detinguts in fraganti divendres. L’altre membre del grup va ser arrestat l’endemà. Els fets es van iniciar el 2 de setembre quan agents de paisà de Martorell va observar l’actitud vigilant de dos homes. Posteriorment van tenir coneixement d’una temptativa de robatori a la zona. El 19 de setembre, una dotació de paisà de l’Hospitalet de Llobregat va aturar el vehicle emprat pels lladres i se’ls van trobar diverses joies i un mòbil que constava sostret en un robatori a Montcada i Reixac. Després de la detenció a Igualada es va fer una entrada als domicilis dels detinguts, a Abrera, Castelldefels i Barcelona. En aquest últim es va fer la tercera detenció.