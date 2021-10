Manresa en Comú considera «del tot insuficient» la proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa de crear una Taula per a la Seguretat, el Civisme i la Convivència participada només per entitats veïnals, comerciants, col·legi d’advocats i partits. La formació assegura que la proposta «limita la participació a uns pocs -encara que importants actors- i tampoc deixar clar si hi participaran els cossos de seguretat. També la considera insuficient perquè l’objectiu, diu Manresa en Comú, és «compartir informació» cosa que considera que es pot fer sense crear cap instrument nou, tal i com s’ha fet fins ara. D’altra banda, la formació es congratula que «després de molts mesos esquivant el debat sobre la seguretat a Manresa, finalment l’Ajuntament hagi decidit entomar-lo».