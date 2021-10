El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, també va anunciar ahir que Manresa tindrà una nova comissaria al centre de la ciutat. Tot i això, de moment encara cal buscar l’espai on s’ubicarà i la previsió és que es pugui posar en marxa a finals del 2022.

En el futur espai hi haurà agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local i permetrà apropar els cossos policials a les zones on hi ha més moviment de persones, com és el centre de la ciutat i també els seus principals eixos comercials.

El titular de la cartera d’Interior va detallar que es tracta d’una iniciativa pionera i que, a part de Manresa, també es pretén portar a terme en poblacions mitjanes en les quals, com és el cas de la capital bagenca, la comissaria dels Mossos d’Esquadra està allunyada del centre de la ciutat. L’acció s’emmarca dins les accions del projecte Mossos 2030.

En la seva compareixença, el conseller Elena va detallar també aquestes comissaries permetran dotar el centre de més presència policial, sobretot en els àmbits com la seguretat ciutadana i de patrullatges per la zona, a més de captar quina és la percepció diària de la vida del municipi.

Aquesta mesura, que és a més llarg termini, se suma a les dues anunciades ahir (vegeu pàgina 2) en el marc de la visita que Elena va fer a Manresa.