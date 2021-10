Nou apunyalament a Manresa. Aquest cop l’agressió va tenir lloc ahir, divendres, a la nit, dins d’un domicili del carrer de Sobrerroca. Els presumptes autors de la ganivetada són dos joves de 19 i 20 anys, veïns de Barcelona i Manresa respectivament, amb nombrosos antecedents que van ser arrestats una estona després, quan la policia els va localitzar. La víctima, segons informen els Mossos d’Esquadra, va patir ferides greus.

La investigació continua oberta i per aquest motiu el cos policial no ha informat encara sobre els motius de l’apunyalament ni si té relació amb les altres agressions per arma blanca que hi ha hagut a Manresa darrerament.

Aquest nou incident va ser el segon d'ahir. Al matí, un home va resultar ferit en una baralla entorn la Seu de Manresa. Cap a tres quarts d'11, segons fonts dels Mossos d’Esquadra, van ser alertats que a la zona hi havia una baralla. Quan van arribar al lloc, al carrer Codinella, van trobar un home amb una ferida a l’esquena, possiblement feta amb arma blanca, que no va voler ni atenció mèdica ni denunciar els fets i va marxar del lloc.

Dijous, dos grups de joves van protagonitzar a quarts de 3 del migdia una escena similar a la plaça de Sant Domènec de Manresa. Segons alguns testimonis, diversos joves van irrompre a la plaça tot barallant-se i van entrar a la terrassa de Las Vegas on van agafar diversos cendrers que es van començar a llençar entre ells. D’allà es van dirigir cap a la plaça Clavé mentre agafaven ampolles de vidre que hi havia a les papereres i se les llençaven de forma molt violenta, explicaven els testimonis. La batussa seguia i d’allà, van tornar cap a la plaça de Sant Domènec, des d’on es van dirigir cap a la Muralla i el Passeig. Quan la policia hi va arribar, els joves ja no eren a la zona.

Mesures per fer front a la inseguretat

Davant d'aquest escenari en que Manresa s'ha convertit en protagonista per les nombroses baralles i fets violents que estan tenint lloc a la ciutat les darreres setmanes, la Generalitat i l’Ajuntament van anunciar aquest divendres que intensificaran la presència policial als carrers.

Les mesures concretes que adoptaran les dues institucions passen, segons va anunciar ahir a la mateixa capital del Bages, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, per fer patrulles conjuntes de Mossos d’Esquadra i de Policia Local pel centre de la ciutat i els principals eixos comercials, així com també pel manteniment de l’operatiu Tremall, que posa el focus en els delinqüents multireincidents. Aquestes dues mesures estaran actives de «forma indefinida mentre es mantingui la situació actual». També es va anunciar la creació d'una comissaria al centre.