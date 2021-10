Els alcaldes del Bages van reclamar ahir al conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, més presència dels Mossos d’Esquadra als pobles. Va ser, en el marc d’un consell d’alcaldes en el qual va participar Elena, i en el qual també van posar sobre la taula la necessitat de disposar de les eines perquè els cossos policials locals i també els vigilants municipals puguin actuar de forma coordinada, tant entre ells, encara que siguin de diferents municipis, com també amb els Mossos d’Esquadra.

En aquest àmbit, després de la reunió, l’alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, remarcava que «hi ha pobles que tenim guàrdies municipals, altres policies locals i seria interessant que poguéssim treballar de forma conjunta», i parlava també de la possibilitat de mancomunar aquests serveis entre municipis.

L’alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, també posava l’èmfasi en la necessitat que «es reconegui molt més àmpliament el paper de les guàrdies municipals», que, segons va afirmar, «cada vegada estan assumint més competències que en principi no estan emparades per la normativa». També destacava que caldrien «no tant uns criteris d’actuació coordinada com que hi hagi coordinacions fixes» entre els cossos.

També es va posar sobre la taula la necessitat de més agents i més visibilitat als pobles. Badia afirmava que «volem més efectius policials però també eines per combatre la problemàtica social» que hi ha als pobles. Entre les diferents problemàtiques que van citar els alcaldes hi ha principalment aquelles ocupacions que porten associada la delinqüència així com també els botellots, encara que, segons coincidien els alcaldes, des de l’obertura de l’oci nocturn han anat de baixa.

Per la seva banda, l’alcalde de Súria, Albert Coberó, destacava que, davant les peticions dels municipis, la resposta del conseller havia estat positiva, i també remarcava que, escoltades les diferents problemàtiques que tenen diversos municipis del Bages, «la nostra situació no arriba, ni de bon tros, a la d’altres municipis i podem estar satisfets».

En la trobada, Elena va recordar que aquest mes d’octubre la comarca del Bages ha incorporat 15 mossos i que esperen incorporar-n’hi més a mesura que el cos convoqui noves places.