La Generalitat i l’Ajuntament de Manresa intensificaran la presència policial als carrers de Manresa en la lluita contra la delinqüència a la ciutat. Les mesures concretes que adoptaran les dues institucions passen, segons va anunciar ahir a la mateixa capital del Bages, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, per fer patrulles conjuntes de Mossos d’Esquadra i de Policia Local pel centre de la ciutat i els principals eixos comercials, així com també pel manteniment de l’operatiu Tremall, que posa el focus en els delinqüents multireincidents. Aquestes dues mesures estaran actives de «forma indefinida mentre es mantingui la situació actual».

Elena va considerar que a Manresa «s’estan produint una sèrie de fets aïllats i minoritaris» però «rellevants» als quals, segons va dir, «no només donarem resposta sinó que també resoldrem». Per això, segons va detallar Elena, el patrullatge conjunt de Mossos i Policia Local s’iniciarà el proper dimarts i es farà pel centre de la ciutat i els principals eixos comercials. Per a Elena, es tracta d’una mesura «molt necessària» i que a més a més permetrà «establir un contacte més directe amb comerciants i veïns».

Una altra de les mesures per revertir la situació és l’operatiu Tremall. Respecte a aquest dispositiu, el conseller Elena es va mostrar convençut que «donarà resultats molt positius». En el marc d’aquest pla que té com a principal objectiu la lluita contra delinqüents multireincidents, hi treballen de forma conjunta agents dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Policia Nacional i es porta a terme des d’aproximadament les sis de la tarda fins a la una de la matinada. Dels diferents cossos, hi participen agents de diverses àrees, com seguretat ciutadana i investigació, amb l’objectiu, va dir Elena, de poder resoldre els diferents casos i també de «travar bé la investigació perquè es puguin fer detencions, i si els arrestats són responsables dels fets, acabin a la presó». Aquest operatiu es va posar en marxa el mes de juliol.

El conseller, que va recordar que els Mossos d’Esquadra acaben d’incorporar 15 nous agents al Bages, va explicar aquestes mesures després de mantenir una reunió amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, els diferents grups municipals i representants dels cossos de seguretat.

Després de la reunió que va tenir lloc al saló de sessions de l’Ajuntament, Aloy va afirmar que «els fets que s’han produït aquestes últimes setmanes i mesos han generat una sensació i una realitat que no és la que voldríem». Per aquesta raó, va assegurar l’alcalde, «fa setmanes que estem treballant amb el departament d’Interior» per tal de «pensar en mesures que podríem adoptar per revertir aquesta situació».

L’alcalde també va recordar que dilluns d’aquesta setmana el consistori ja va anunciar vuit mesures més per fer front a la inseguretat i la delinqüència a la ciutat. De totes maneres, Aloy va insistir, també, que encara que «podem redoblar els esforços pel que fa a seguretat, també hi ha una feina social que hem de fer per aconseguir aquesta societat on volem viure d’una forma lliure i democràtica».

Per la seva banda, Elena també va anunciar que abans de Nadal farà una nova visita a la capital del Bages per conèixer de primera mà quin és el resultat de les diferents mesures que va anunciar ahir a la ciutat.