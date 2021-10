Els Mossos d'Esquadra han demanat ajuda per trobar un home de 72 anys perdut a Valls. Es tracta d'en Valentín, que va desaparèixer ahir divendres a la tarda a la capital de l'Alt Camp. Fa 1,72 metres d'alçada, té el cabell curt i canós, i porta ulleres. Té complexió normal, porta bastó i camina amb coixesa. La policia catalana ha difós a les xarxes socials una fotografia d'en Valentín i demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. En cas de ser així, cal trucar al telèfon d'emergències 112. Paral·lelament, els Mossos també havien reclamat ajuda per localitzar la Mounia, una noia de 22 anys desapareguda a Figueres des del passat dijous 28 d'octubre. Finament, la Mounia ha estat localitzada aquest dissabte sana i estàlvia.