Ferit un escalador que ha caigut aquest diumenge matí mentre ascendia la Paret dels Diables, a la muntanya de Montserrat. Segons els Bombers, que han rebut l’avís a dos quarts d’11 del matí, l’home feia la via Armand-Fredi acompanyat d’un altre escalador i ha caigut de peus. Fins al lloc de l’accident hi ha anat un helicòpter del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) en el que hi anava un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i li ha diagnosticat esquinç als dos turmells i, posteriorment, l’han trasllat a braços fins a un lloc òptim per evacuar-lo amb l’helicòpter. Han traslladat el ferit a al pàrquing del Cremallera, on l’esperava una ambulància del SEM i, finalment, ha estat evacuat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.