Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que ha tingut lloc aquest diumenge al matí per arma blanca a Ripoll. La policia catalana busca el seu fill, que seria el presumpte responsable de l'apunyalament i que hauria fugit després d'atacar-la, segons han explicat a l'ACN fonts properes al cas. Una segona persona, l'acompanyant del parricida, també està en cerca i captura.

Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll han estat alertats cap a les 9 del matí que hi havia una dona ferida per un apunyalament en un habitatge de l’avinguda Ripollès, a tocar la C-17. Quan els agents han arribat, han trobat la víctima malferida. Els serveis sanitaris l’han atès al mateix lloc dels fets, però no li han pogut salvar la vida i ha mort.

Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.