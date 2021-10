Fins a sis dotacions dels Bombers s’han desplaçat a Masquefa per rescatar un poni que havia caigut en un pou. L’unglat s’ha precipitat per forat, d’uns tres metres de profunditat, aquest diumenge al matí i, un cop els Bombers han rebut l’avís, hi han enviat els efectius, entre els quals hi havia bombers veterinaris i l’equip del GROS (Grup Operatiu de Suport), que intervé en actuacions en què cal material especial. Precisament han pogut treure l’animal amb un camió grua del mateix cos de salvament. Abans, però, ho han intentat per altres mètodes. Han intentat eixamplar l’orifici pel lateral, però finalment han optat per l’extracció vertical amb la grua. Els Bombers han rebut l’avís a les 11.52 h del matí i no han aconseguit treure el poni fins dues hores més tard. El rescat de l’animal ha tingut lloc al carrer del Montseny de la urbanització de Can Quisaró.

Vídeo del moment del rescat d'un poni atrapat a un pou avui a #Masquefa 6 dotacions #bomberscat han rescatat l'animal, que està bé pic.twitter.com/uGsWScqhA7 — Bombers (@bomberscat) 31 de octubre de 2021