L’1 de novembre del 2001, els Mossos d’Esquadra feien un pas més en el seu desplegament per Catalunya i arribaven al Bages. Feia aproximadament un any que els Mossos ja eren visibles al territori perquè tenien competències de trànsit, però aleshores tocava fer-se visibles al centre de pobles i ciutats ja que era el moment de convertir-se en una policia integral: assumien les competències en matèria de seguretat ciutadana que fins aleshores, al Bages, estaven en mans de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. De totes maneres, aquests dos cossos han continuat tenint presència al territori ja que encara hi conserven competències, com per exemple en temes d’estrangeria, determinats tipus de delictes i l’expedició dels carnets d’identitat o passaports, entre d’altres.

Les instal·lacions de la policia catalana al Bages es van situar al polígon dels Trullols, on, a més de la comissaria, també hi ha la seu de la Regió Policial Central, de la qual, a part de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages, també en depenen les ABP del Berguedà –on el primer destacament dels Mossos hi va arribar el 1995–, del Solsonès, de l’Anoia i d’Osona, comarca aquesta última que es va convertir, el 1994, en el punt de partida del desplegament dels Mossos per tot Catalunya.

La nova comissaria de Manresa s’inaugurava oficialment el 31 d’octubre, i a la nit els primers mossos d’esquadra ja començaven a patrullar pels carrers del Bages. El balanç d’aquella primera jornada, tal com recollia en el seu moment Regió7, va ser el de tres detinguts: un per un intent d’homicidi en voler atropellar dues persones a Sant Domènec després d’una baralla. El segon detingut era acusat de lesions per participar també en aquesta baralla. El tercer arrest va ser per agredir un agent, en aquest cas després que els Mossos intervinguessin en una baralla al Centre Hospitalari de Manresa.

Més enllà de les tres detencions d’aquella primera jornada, ara 20 anys després amb una presència territorial totalment consolidada, el cos també s’ha anat adaptant als canvis i als nous temps. En xifres, els Mossos van investigar, al Bages i durant el 2020 (segons les últimes dades anuals disponibles), un total de 6.498 fets delictius de tot tipus, dels quals en va resoldre 2.340 i es van fer 796 detencions. Això suposa una mitjana de 18 delictes i dos detinguts per jornada. Si es compara amb el 2011, any d’inici de la sèrie, els fets delictius han crescut. Aleshores se’n van conèixer 5.871, dels quals les diferents unitats i divisions del cos policial en van resoldre 2.597, amb un balanç de 984 detinguts, gairebé 200 més que 9 anys després.

Pel que fa als delictes més freqüents de l’ABP del Bages, destaca l’important increment que hi ha hagut en tan sols 10 anys de les estafes, un fet que els experts sempre vinculen a l’auge de l’ús d’Internet. El 2011 es van denunciar al Bages 58 estafes, mentre que l’any passat la xifra ascendia a 1.465, de les quals se’n van resoldre 108 i es va detenir una persona. També en el podi dels fets delictius de l’any passat hi ha els furts. Se’n van denunciar 1.321, una xifra que multiplica gairebé per tres els d’ara fa 10 anys, quan se’n va denunciar 430.

El grup de proximitat, un model per al cos nascut a Manresa

Els Mossos d’Esquadra es defineixen com una policia integral, i dins d’aquesta definició, la proximitat amb el ciutadà hi té un pes molt significatiu. I precisament una part d’aquest model, en concret els grups de proximitat, va néixer a l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages. Els bons resultats aconseguits per aquesta unitat han estat tan satisfactoris que, després, ha estat el model que s’ha seguit en el desplegament del cos a Barcelona i a altres regions policials, i actualment la seva tasca i organització és una de les assignatures del curs de policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Els seus orígens es remunten al mes de novembre del mateix 2001, quan els Mossos d’Esquadra just acabaven d’arribar al Bages per assumir la seguretat ciutadana. Aleshores, el llavors cap de seguretat ciutadana Josep Codina convidava el caporal Alexandre Garcia a «dissenyar un servei a la ciutadania». El mateix Garcia assegura que «davant hi tenia un full en blanc amb un títol, el de policia de proximitat, i que havia d’omplir de contingut. Vaig entomar el repte i em vaig posar a treballar».

L’arribada dels Mossos al Bages coincidia amb un altre canvi transcendental: l’arribada de l’euro. I aquest moment va ser aprofitat pel cos policial per fer una campanya informativa tot visitant els comerços. «Allà ens vam adonar que a la gent li agradava que anéssim a casa seva, a preguntar i a tenir un interlocutor amb nosaltres per explicar-nos les seves preocupacions i què els passava», explica Garcia. Poc després, el febrer del 2002, Garcia no tan sols havia omplert el paper en blanc sinó que el projecte de policia de proximitat ja es presentava en societat davant els diferents agents econòmics i socials de Manresa, entre els quals va tenir una molt bona acollida.

Garcia, que abans d’entrar al cos dels Mossos havia estat policia local de Sallent, també va voler implicar en el projecte la Policia Local de Manresa. Cada cos es va assignar diferents sectors de la ciutat, que s’anaven intercanviant. Des del primer moment, el model ha consistit en aquesta relació molt directa i constant amb tota la societat. Garcia concreta que la seva forma de treballar es diferencia dels patrullatges convencionals, que actuen quan són requerits, perquè actuen d’una manera proactiva.

Així, la seva relació amb la comunitat passa per molts àmbits. Visiten establiments comercials, que és la forma que els permet obtenir informació, que, un cop degudament tractada, es converteix en intel·ligència policial. En aquest sentit, explica que amb les visites a establiments poden arribar a conèixer problemes molt concrets d’una forma directa, i posa com a exemple possibles casos de maltractament: «Si entrem en una fleca i ens diuen que un dona podria ser víctima de maltractaments, després podem esperar que ella estigui sola a casa per anar-la a veure i saber què ha passat».

Garcia destaca, però, per sobre de tot, que el model de proximitat es basa en el fet que la ciutadania tingui confiança en la policia, cosa que, assegura, «només s’aconsegueix amb temps, i que es vegi que no venem fum».

A més de les visites als comerços, la unitat també manté una relació molt fluida i directa amb les entitats de tots els àmbits, com associacions veïnals, empresaris de polígons i escoles i instituts de tota la comarca, ja que, poc després de la seva implementació a Manresa, es va estendre a tota la comarca i després a altres regions policials dels Mossos d’Esquadra. De fet, una de les tasques que també fan des de la unitat de proximitat són xerrades sobre seguretat dirigides a diferents grups, ja siguin escolars, comerciants, empresaris o gent gran, entre altres. Un altre exemple que posa d’aquest contacte és el cas que en un institut hi hagi la possibilitat que hi hagi una baralla entre grups, que han quedat prèviament, o un possible consum de substàncies il·lícites. Quan són alertats d’aquestes situacions, acudeixen al lloc i així poden evitar la baralla o posar fre al consum.

Pel que fa a l’extensió del model cap a la resta de municipis del Bages, es va replicar el model de Manresa, i es va actuar conjuntament amb les policies locals en els casos dels municipis on n’hi ha, i també amb vigilants locals. Explica que, en els pobles, les visites es fan coincidir amb els dies que hi ha mercat, perquè, per una banda, és quan hi ha més moviment de persones als municipis i, per l’altra, perquè és quan també s’aconsegueix més visibilitat de la presència policial al poble.

En aquest model de proximitat, també hi ha el grup rural, nascut a la regió de Girona. Aquest és el que presta servei en els municipis més petits. La seva tasca també es basa a conèixer el territori tot visitant les masies que hi ha. De fet, la unitat disposa d’uns dossiers molt detallats de tots els municipis de la comarca, en els quals consten totes i cadascuna de les aproximadament 2.500 masies amb tot tipus de detalls: una foto, com s’hi arriba, quantes persones hi viuen, el telèfon de contacte, entre altres aspectes. També és aquesta unitat la que s’encarrega de mantenir relacions amb agents del territori i amb les ADF, Bombers o vigilants de parcs naturals, i poder establir formes d’actuació conjunta en casos d’emergències.

L’oficina de Montserrat

De l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages també en depèn l’oficina de Montserrat, que es va reactivar el 2014 i en la qual ara hi ha destinats quatre agents. Garcia remarca la importància de tenir-hi una presència constant, ja que es tracta d’un punt amb una elevada presència de persones, especialment de turistes. Aquí, explica Garcia, també treballen amb un model de coordinació amb els diferents interlocutors que hi ha a la muntanya, com la comunitat de monjos i el servei de seguretat de l’abadia. Garcia assegura que el treball conjunt que han fet els ha donat «molt bons resultats» amb una reducció a la mínima expressió dels fets delictius que s’hi produeixen.

El caporal Alexandre Garcia és el responsable del grup de proximitat dels Mossos d’Esquadra de l’ABP del Bages. Va ser policia local de Sallent entre el 1985 i el 1990, any en què va entrar a l’escola dels Mossos d’Esquadra. A ell li agrada remarcar que sota la seva placa hi ha l’empresa de policia local. A l’ABP del Bages, on ha dissenyat la unitat de proximitat, hi ha estat des del minut zero des que els Mossos van assumir les competències en seguretat ciutadana a la comarca. D’aquells inicis recorda «una sala de brífings completament plena, en un moment molt emocionant en el qual se’ns va donar la benvinguda». Era un moment, diu, «amb molta il·lusió, amb molta gent jove, que ens feia tirar endavant el vaixell». Garcia també remarca que per a molts va ser una manera de treballar a la mateixa comarca, o més a prop de casa, com per exemple era el cas dels agents procedents de Lleida, dels quals recorda que «anaven amunt i avall cada dia i molts compartien cotxe».

La unitat de trànsit va ser pionera al Bages

Quan els Mossos d’Esquadra van assumir les competències de seguretat ciutadana al Bages, la presència del cos no era del tot nova a la comarca ja que un any abans hi havien assumit les competències de trànsit i els cotxes i les motos ja eren ben visibles per les carreteres de la zona.

L’Alícia, actualment cap d’atestats, la Quima, agent de la mateixa unitat, i la Montse, caporal d’escamot, són tres mosses d’esquadra que al llarg d’aquests 21 anys han treballat a l’àrea de trànsit al Bages i que relaten la seva experiència.

En el moment de la seva arribada, recorden que la comissaria de Manresa, inaugurada un any després, estava en obres i que els mateixos agents de trànsit eren els qui feien els controls d’entrada, fins i tot de material que portaven a les obres.

Aquesta arribada dels mossos de trànsit es va produir unes setmanes abans que l’assumpció de competències de trànsit, que fins aleshores tenia la Guàrdia Civil, es fes efectiu. Durant aquestes setmanes, recorden que es van dedicar a conèixer el territori, tant les carreteres principals com també les vies secundàries. I durant aquell període, en el cas que es trobessin amb alguna incidència, havien d’avisar els guàrdies civils, que eren els qui tenien competències.

La rebuda dels ciutadans

Pel que fa a la rebuda per part dels ciutadans, consideren que la gent estava contenta amb el canvi. Tot i això, l’Alícia hi posa una objecció: «Di denunciaves un conductor, et deien que amb la Guàrdia Civil estaven millor, i si no, deien que bons que sou».

Pel que fa a la feina, al llarg d’aquestes dues dècades han notat molts canvis induïts per diferents factors. «Els accidents mortals eren molt freqüents», diu l’Alícia, mentre la Quima afegeix que «hem guanyat molt en qualitat de vida», gràcies a les millores dels principals eixos viaris de la zona, perquè fa 21 anys, ni la C-25, ni el tram berguedà –també de la seva competència– de la C-16 no estaven desdoblats. Tampoc no hi havia la mitjana que separa en alguns trams els dos sentits de la part sud de la C-55 i que evita col·lisions frontals. De fet, els moments més durs que asseguren haver viscut al llarg d’aquestes dues dècades és comunicar una mort a la família. «No és gens gratificant, però cal que algú ho faci», diu l’Alícia, que, malgrat que ho puguin fer psicòlegs i persones especialitzades, reconeix que cal que hi hagi un policia perquè «si hi ha preguntes, hi ha una part que només sap la policia».

Un altre canvi ha estat l’experiència que han guanyat com a agents i com a cos policial al llarg dels anys. La Montse assegura que «coses amb les quals abans potser estàvem hores i hores, ara les resolem ràpidament», i la Quima hi afegeix que «amb el temps controles l’adrenalina perquè cada situació saps de què va i no t’atabales». A més, en els casos dels atestats, la tecnologia també els ha ajudat. L’Alícia recorda que «al principi fèiem les fotos amb càmeres amb rodet, i fins al cap d’uns dies no sabies si havien quedat bé o no. Si havíem de tornar al lloc de l’accident, ja no hi quedava res. Ara ho veiem al moment i ho guardem amb més qualitat. Abans ho enviàvem al jutjat i només teníem fotocòpia de la foto». A més, han incorporat altres tecnologies que els faciliten la feina a l’hora d’investigar els accidents.

Al llarg d’aquests anys també han viscut anècdotes divertides, especialment quan el conductor es veu abocat a una sanció. En controls d’alcoholèmia, diu la Quima, «ens hem trobat gent que ha begut aigua d’un bassal o amb un conductor que va beure líquid del cotxe i que va acabar a l’hospital, on li van haver de fer un rentat d’estómac». També s’han trobat amb casos més tòpics, com el d’un passatger i un conductor que s’han intercanviat el lloc abans d’arribar al control o després de tenir un accident, encara que els descobreixen amb facilitat perquè hi ha marques, com la del cinturó, que els delaten.

Josep Ramon Ibarz: "Vam arribar reforçats i ens vam fer notar molt" «Vam arribar reforçats i ens vam fer notar molt» L’intendent Josep Ramon Ibarz, actual cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, va ser el primer cap de l’ABP del Bages. Hi va ser des del 2001 fins al 2005. És de la quarta promoció de l’escola de policia, on va ingressar el 1990. Com és que va venir a Manresa? És el lloc on em van destinar. Jo era subinspector a la regió de Ponent, vaig fer el curs per a inspector i em van donar la confiança i fer l’encàrrec de ser el primer cap de l’ABPdel Bages. El vaig agafar amb molta estima i en tinc un record excel·lent. Com recorda aquesta arribada dels Mossos a Manresa? Vam ser molt ben rebuts. Hi havia molta expectació per veure com assumiríem les funcions i, des del meu parer, va anar tot molt bé. Ens vam relacionar perfectament amb la ciutadania, que ja ens estava esperant, i també amb tots els alcaldes i les entitats i associacions més rellevants que hi havia a la ciutat. Recordo el Montepio de Conductors que feia molts actes, també la UBIC, i hi havia una molt bona xarxa de Protecció Civil i ADF. La relació també era molt bona amb les policies locals, la més gran de les quals era la de Manresa. I vam començar a fer dispositius molt importants i bonics, com el divendres i el dissabte tranquil, en els quals fèiem controls de seguretat ciutadana i vam agafar algun bat de beisbol, navalles i drogues. Era una forma de fer-nos notar. En ser una policia nova, tenien aquesta necessitat? És un sentiment que ens trobem quan ens despleguem en un territori, on prèviament ja s’havien començat a replegar les forces de l’estat i s’havia produït una disminució en el que era el servei policial al ciutadà. En arribar-hi nosaltres, més reforçats i amb moltes ganes de treballar, és com quan el toro entra a la plaça, ho fas a sac i et fas notar molt. Com era la relació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil? Era molt bona, com també amb les policies locals. Fèiem unes meses de coordinació operativa molt bones, amb una col·laboració total. Abans d’agafar les competències ja es va fer un treball de camp, i amb la policia judicial vam anar coneixent quins eren els delinqüents habituals de la comarca i amb quines situacions ens podíem trobar. Hi va haver algun moment especialment complicat? Moment complicat, no, però sí una detenció espectacular d’un franctirador amb un rifle amb mira telescòpica. Segurament l’anava a amagar al Bages, però no per cometre un assassinat a la comarca, sinó segurament era perquè algú el fes a Barcelona. Aquí haurien amagat l’arma perquè la recollissin.

Fer el relleu amb esperit obert

Els Mossos d’Esquadra obrien la seu de la comandància de Manresa el darrer dia d’octubre del 2001 amb una voluntat manifesta de fer un traspàs tranquil de responsabilitats de la seguretat amb els cossos estatals, Policia Nacional i Guàrdia Civil i, també, de tenir un diàleg franc i col·laborador amb les Policies locals. L’estructuració del cos responia de manera força precisa amb una divisió territorial i tenir la policia del país desplegada segons aquesta planificació de realitat difosa (ara i aleshores) era una peça de valor que es posava en aquest embat administratiu.

La Generalitat havia decidit que hi havia comissaries per comarques i que la de Manresa havia de tenir aquest paper de centralitat o de capitalitat de la regió de la Catalunya Central. Tenir la seu central de la policia catalana a Manresa també era una decisió de la Generalitat que potenciava la capitalitat dèbilment reconeguda de Manresa en el territori de la Catalunya Central. Ho explicava en l’acte d’entrada en servei de la comissaria l’alcalde de Manresa del moment, el socialista Jordi Valls.

La inauguració de la comissaria de Manresa va anar a càrrec de l’aleshores conseller en cap, Artur Mas, que estava acompanyat del conseller d’Interior, Xavier Pomés. Aquest darrer, en una entrevista concedida a Regió7, publicada el mateix 31 d’octubre, presentava una policia catalana amb ànims de demostrar les seves capacitats i, alhora, no trencar les relacions amb els cossos que fins aquell moment havien dut el control dels fets delictius a la Catalunya Central.

Al mateix temps, però, incidia en alguns problemes que avui estan damunt la taula i que fa 20 anys ja s’apuntava que podrien ser generadors de conflictivitat, com ara la relació que es podia establir entre l’increment de la immigració que omplia els graons més baixos de l’escala social i la delinqüència. Pomés ja assenyalava fa dues dècades que la immigració no podia ser un problema policial, sinó que havia de tenir un tracte en l’àmbit social.

Aquells primers mossos que van començar a treballar a la comissaria de Manresa tenien clar quines eren les seves competències i quines, les de cossos com la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Pomés insistia en la necessitat que cada cos actués segons allò que havien establert els polítics, amb respecte i col·laboració, i sempre amb la voluntat de no desatendre cap situació de risc. Les competències de terrorisme o de fronteres són dels cossos espanyols, però, davant d’una situació de risc, Pomés defensava el paper de policia del cos que s’estava estructurant en aquell moment.