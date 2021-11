Jelmer Dam és el coordinador nacional d’incendis d’Holanda. El seu grup participa amb un total de sis efectius en el curs que aquesta última setmana ha organitzat la Fundació Pau Costa.

Què els ha motivat en participar en aquest curs?

Participo en diferents xarxes internacionals i al veure aquesta formació em va semblar molt interessant perquè a Holanda normalment tenim incendis urbans i hem d’aprendre també sobre focs en entorns naturals.

Així, els incendis en entorns naturals o forestals són poc habituals, a Holanda.

N’hi ha alguns. Però a Holanda sempre els tractem amb un enfocament urbà. Tenim moltes autobombes i en un país pla, és clar, podem fer moltes coses amb les eines urbanes. Ara, amb el canvi climàtic, però, tenim han sorgit dues coses: hi ha més combustible en el bosc i més sequera. Per aquestes raons els incendis sobrepassaran les nostres eines urbanes i hem d’aprendre més de com es comporta un foc en un entorn natural o bosc. Això és el què estem aprenent aquí.

S’han incrementat els incendis no urbans a Holanda?

Depèn molt de l’any però en general, en quantitat no han crescut. Han augmentat en intensitat. També hi ha més risc i nosaltres com a bombers ara hem de controlar l’incendi des que és ben petit.

Ha dit que els incendis forestals els afronten amb els mateixos mitjans que els urbans. Però a nivell preventiu, què fan?

A Holanda, en general fem poca prevenció i es fa bàsicament amb tractors o algunes eines similars. La realitat és que el poble holandès no és massa conscient que els incendis són un problema perquè hi ha molta aigua. Però el canvi climàtic va molt ràpid i tindrem un problema de focs al bosc. La meva tasca és conscienciar i preparar els bombers perquè són focs diferents als urbans. I d’aquest curs, una de les coses més interessants ha estat descobrir que el foc també pot ser una eina de lluita contra el foc, cosa que molts holandesos no saben.