El judici als 9 de Lledoners comença avui a Manresa i comptarà amb diversos actes de suport als encausats a l’exterior dels jutjats, a partir de 2/4 de 10 del matí i que s’allargaran fins al migdia. També hi ha prevista una segona sessió del judici, per demà, amb nous actes de suport a l’exterior dels jutjats. Els presumptes fets van tenir lloc l’1 de febrer del 2019, en el marc d’una protesta contra el trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid. La fiscalia els acusa d’«atemptar contra la pau pública» per presumptament fer barricades amb l’objectiu «d’impedir la circulació dels vehicles». A tres, d’ells a més, els acusa de desobediència i lesions per haver agredit a tres agents dels Mossos. Per aquests darrers demana set anys de presó i, pels altres sis, tres. La setmana passada, els 9 de Lledoners van demanar que la Generalitat es retiri de la causa, en la qual exerceix d’acusació particular.