L’Audiència de Barcelona jutjarà dimecres de la setmana que ve un home acusat d’abusar sexualment d’una dona al camí de la Torre d’en Vinyes de Manresa. Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, els fets van tenir lloc cap a un quart de set del matí del 28 d’octubre del 2018, a l’interior del vehicle de l’acusat. Allà, hi havia la víctima, i l’home, «aprofitant» que es trobava en «un alt estat d’embriaguesa» i «sense comptar amb el consentiment» de la víctima li va abaixar els pantalons i li va treure la roba interior tot realitzant-li tocaments.

El fiscal qualifica els fets com un delicte d’abús sexual pel qual li demana una condemna de tres anys de presó, així com la prohibició de comunicar-se i acostar-se a menys de 600 metres de la víctima durant un període de quatre anys. El ministeri públic també li demana una condemna a llibertat vigilada per tres anys, un cop hagi complert una eventual condemna a presó. A més a més, reclama que pagui una indemnització a la víctima de 5.000 euros.

Aquest cas de presumptes abusos sexuals va tenir lloc just quan es complien dos anys dels abusos sexuals a una adolescent de 14 anys per part de quatre joves, la nit del 29 d’octubre del 2016, a l’interior Fàbrica Vinyes, situada en aquell indret.

El cas va arribar a judici, a l’Audiència de Barcelona, el mes de juliol del 2019. Dels sis processats, dos van ser condemnats a 12 anys de presó per abusos sexuals continuats i a dos acusats més se’ls van imposar 10 anys de presó per abusos sexuals. Els altres dos acusats restants, un per abusos sexuals i amenaces i un per no impedir la comissió d’un delicte, van ser absolts. El cas va ser recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va confirmar les condemnes i que els fets eren abusos sexuals i no agressió i ara, el cas està pendent de recurs davant del Tribunal Suprem.