Els Bombers de la Generalitat han portat a terme cremes preventives al Bages aquesta darrera setmana que s’han convertit en accions formatives amb la participació de bombers de cossos internacionals. Aquests focs controlats tenen una doble funció ja que són una eina per lluitar contra els incendis ja que permeten fer una neteja del sotabosc reduint la càrrega de combustible i alhora són un camp d’entrenament per als bombers que treballen sobre el terreny amb foc real.

La formació, impartida conjuntament entre Bombers i la Fundació Pau Costa, ha comptat amb dues cremes prescrites a Avinyó i una a Prades, a més de sessions de treball teòriques. En total hi han participat 13 bombers, sis dels quals holandesos però també d’Alemanya, França, Irlanda del Nord i els Estats Units. Són països, explica Núria Prat, responsable de recerca de la fundació, on «els focs són una cosa molt nova per a ells. Estan en una altra fase. I venen a aquí, aprenen com fem les coses, practiquen i tornen a casa amb algunes nocions sobre com progressar en l’extinció dels incendis». Afegeix que sessions com les de l’última setmana permeten, als diferents participants, «obrir el debat sobre l’ús o no del foc per gestionar els incendis».

Les cremes, amb foc de baixa i mitja intensitat, «són com una vacuna: inocules l’agent patogen sense que et faci mal», detalla el bomber i tècnic del GRAF, Edgar Nebot. En la segona jornada d’Avinyó, els tècnics, equipats amb torxes, van iniciar el foc al punt més alt i es va anar escampant fins que va arribar a les parts més baixes fins arribar a tocar la pista forestal que hi havia al final de la vessant que es cremava, deixant la zona neta sense afectar els arbres.

Amb aquests focs, afegeix Nebot, els bombers, estudien quin és el comportament de l’incendi i de fet, les dues pràctiques d’Avinyó juntament amb la de Prades, han permès que els participants en el curs i els mateixos bombers catalans poguessin treballar i analitzar el foc en tres tipus d’ecosistemes boscosos diferents.

Un cop fet el curs al Bages, els bombers dels diferents països marxen amb la formació feta i el repte d’aplicar-ho als seus països de procedència.